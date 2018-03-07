Глава украинского МИДа увидел «политическую шизофрению» в просьбе Собчак

Глава МИД Украины Павел Климкин счел политической шизофренией просьбу о разрешении на въезд в Крым кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Климкин отметил, что желание Собчак исполнять законы Украины является позитивным, но одновременно с этим проведение нелегитимной предвыборной кампании в «оккупированном Крыму» является «политической шизофренией», написал дипломат в Twitter.

Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила о том, что обратилась с просьбой о разрешении на въезд в Крым в посольство Украины в Москве. В украинской дипмиссии рассказали, что ее обращения не получали.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не скрывает, что считает Крым украинским. В ноябре она заявила американским СМИ об «украинской принадлежности» полуострова.