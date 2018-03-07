Глава украинского МИДа увидел «политическую шизофрению» в просьбе Собчак
Глава МИД Украины Павел Климкин счел политической шизофренией просьбу о разрешении на въезд в Крым кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.
Климкин отметил, что желание Собчак исполнять законы Украины является позитивным, но одновременно с этим проведение нелегитимной предвыборной кампании в «оккупированном Крыму» является «политической шизофренией», написал дипломат в Twitter.
Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила о том, что обратилась с просьбой о разрешении на въезд в Крым в посольство Украины в Москве. В украинской дипмиссии рассказали, что ее обращения не получали.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не скрывает, что считает Крым украинским. В ноябре она заявила американским СМИ об «украинской принадлежности» полуострова.