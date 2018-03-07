Прямой эфир

Новый гендиректор «КрасАвиа» задержан через три месяца после назначения

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции задержали нового гендиректора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» Ивана Попова спустя три месяца после его назначения. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителя транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Подтверждаем факт задержания гендиректора авиакомпании. Иная информация будет озвучена позже», — пояснил собеседник агентства.

В ведомстве пока не называют причину задержания и обстоятельства произошедшего. При этом «Интерфакс» пишет, что Иван Попов задержан в качестве подозреваемого.

Предыдущий гендиректор «КрасАвиа» Валерий Мордань был задержан в конце 2017 года за получение взятки в размере 4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге задержан замглавы городского фонда имущества
Суд продлил на полгода процедуру банкротства «Трансаэро»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017