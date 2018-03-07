Новый гендиректор «КрасАвиа» задержан через три месяца после назначения

Сотрудники полиции задержали нового гендиректора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» Ивана Попова спустя три месяца после его назначения. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителя транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Подтверждаем факт задержания гендиректора авиакомпании. Иная информация будет озвучена позже», — пояснил собеседник агентства.

В ведомстве пока не называют причину задержания и обстоятельства произошедшего. При этом «Интерфакс» пишет, что Иван Попов задержан в качестве подозреваемого.

Предыдущий гендиректор «КрасАвиа» Валерий Мордань был задержан в конце 2017 года за получение взятки в размере 4 млн рублей.