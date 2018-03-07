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Спектакли на языке коми поставят в детсадах республики

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Проект под названием «Школа игропедагогики «Дзолюк-Малышок» реализуется в Коми. В его рамках проводятся семинары, посвященные изучению языка коми, а в детских садах идут репетиции спектаклей, поставленных на этом языке.

Как рассказала ИА «Комиинформ» заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования КРИРО Зоя Остапова, это совместный проект лаборатории и межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Он реализуется на средства президентского гранта и направлен на популяризацию коми языка. Основная идея — создание детско-родительских театров в детских садах.

Родители и педагоги продумывают и проигрывают различные жизненные ситуации, драматизируют художественные произведения разных жанров. Весь процесс происходит на национальном языке. Проект реализуется в трех районах республики: Ижемском, Прилузском и Сыктывдинском.

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