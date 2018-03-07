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Жители Воронежа смогут летать к Каспийскому морю прямым рейсом

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Казахстанская авиакомпания Scat airlines планирует связать регулярными рейсами Воронеж и Актау, перелеты начнутся 31 мая.

Рейсы будут осуществляться на самолетах CRJ-200 по четвергам и субботам. Стоимость билетов и точное расписание пока не сообщаются. Прямые рейсы позволят жителям Воронежа в короткий срок добираться до казахстанских курортов на Каспийском море.

О запуске прямых рейсов в Казахстан воронежцы просили достаточно давно, сообщает ИА «Абирег».

В 2018 году аэропорт Воронежа планирует увеличить пассажиропоток до 800 тыс. человек. Планируется установить авиасообщение по 43 направлениям в 15 стран мира.

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