Жители Воронежа смогут летать к Каспийскому морю прямым рейсом

Казахстанская авиакомпания Scat airlines планирует связать регулярными рейсами Воронеж и Актау, перелеты начнутся 31 мая.

Рейсы будут осуществляться на самолетах CRJ-200 по четвергам и субботам. Стоимость билетов и точное расписание пока не сообщаются. Прямые рейсы позволят жителям Воронежа в короткий срок добираться до казахстанских курортов на Каспийском море.

О запуске прямых рейсов в Казахстан воронежцы просили достаточно давно, сообщает ИА «Абирег».

В 2018 году аэропорт Воронежа планирует увеличить пассажиропоток до 800 тыс. человек. Планируется установить авиасообщение по 43 направлениям в 15 стран мира.