РФ ввела ограничения на ввоз живой птицы и яиц из региона Нидерландов

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию живой птицы и яиц из нидерландской провинции Грониннген из-за гриппа птиц, передает «РИА Новости».

«В связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Нидерландов с 7 марта 2018 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из провинции Грониннген Нидерландов живой птицы и инкубационного яйца», — говорится в сообщении ведомства.

Также Россельхознадзор временно запретил транзит по российской территории живой птицы из этой провинции.

Ранее стало известно, что введение ограничения на импорт белорусских молочных продуктов в РФ было перенесено на 15 марта.