Центр Саратова остался без воды на неопределенный срок

В одном из районов Саратова отключили воду. Ее нет в домах Октябрьского района. Как сообщает пресс-служба МУПП «Саратовводоканал», это необходимо для проведения ремонтных работ на городском водопроводе.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», ограничения коснулись жителей улиц Первомайская, Зарубина и Рахова. При этом коммунальные службы не уточняют, когда неполадки на водопроводе будут устранены. Отметим, что накануне, 6 марта, без воды остались жители более десяти домов, причем в разных районах Саратова.

Портал iz.ru 1 марта сообщил о том, что в Саратове произошло массовое отключение холодной воды. Расследованием причин занялась прокуратура.