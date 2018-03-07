Полицейский застрелен в американском штате Миссури

Инцидент со стрельбой произошел во вторник вечером в округе Клинтон, штат Миссури, США. Злоумышленник, личность которого выясняется, открыл огонь по полицейским, в результате один страж порядка убит и двое получили ранения.

По данным Foxnews, полицейские привезли в частный дом судебные документы, когда по ним начали стрелять. Тело нападавшего обнаружено внутри домовладения, телеканал не уточняет, был ли он застрелен полицейскими или застрелился сам.

Update: 3 Clinton Police Officers have been shot in a residence in Clinton, MO. One of the officers was killed. The other 2 were injured and are being treated. #UltimateSacrifice #service — MSHP Troop A (@MSHPTrooperA) March 7, 2018

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, один из них тяжело ранен.

Накануне полиция эвакуировала посетителей торгового центра во Флориде из-за стрельбы. Сенат штата Флорида 3 марта утвердил двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15, но через четверть часа изменил свое решение и отправил документ на доработку.