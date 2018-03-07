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Полицейский застрелен в американском штате Миссури

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Фото: Global Look Press/Claudio Santisteban
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Инцидент со стрельбой произошел во вторник вечером в округе Клинтон, штат Миссури, США. Злоумышленник, личность которого выясняется, открыл огонь по полицейским, в результате один страж порядка убит и двое получили ранения.

По данным Foxnews, полицейские привезли в частный дом судебные документы, когда по ним начали стрелять. Тело нападавшего обнаружено внутри домовладения, телеканал не уточняет, был ли он застрелен полицейскими или застрелился сам.

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, один из них тяжело ранен.

Накануне полиция эвакуировала посетителей торгового центра во Флориде из-за стрельбы. Сенат штата Флорида 3 марта утвердил двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15, но через четверть часа изменил свое решение и отправил документ на доработку.

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