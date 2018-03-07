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Молодую женщину в Красноярске наградили за эвакуацию людей при пожаре

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МЧС наградило жительницу Красноярска, которая спасла всех жителей горящего дома: женщина эвакуировала людей и помогла вынести газовые баллоны из горящих помещений.

Пожар произошел в двухэтажном доме в Ленинском районе днем. 26-летняя София заметила возгорание, когда гуляла со своим сыном и матерью. Женщина немедленно бросилась на помощь, она выбила дверь в доме и начала эвакуацию. Также жительница Красноярска требовательно расспросила жильцов о газовых баллонах и добилась, чтобы их вынесли из помещений, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате пожара никто не пострадал, огонь уничтожил второй этаж и кровлю на площади 300 кв. м. О том, как проходила эвакуация жильцов, пожарные узнали лишь из письма, которое мать Софии написала в МЧС.

Женщину пригласили на торжественный прием в пожарно-спасательном гарнизоне. Софию наградили ценным подарком и вручили благодарственное письмо. Также в адрес Главного управления МЧС России направлено письмо с просьбой наградить жительницу Красноярска медалью «За отвагу на пожаре».

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