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Письмо от Собчак посольство Украины не получало

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Сотрудник посольства Украины в Москве рассказал, что ведомство не получало письмо от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в котором она просит разрешения на посещение Крыма, передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

Накануне, отвечая на вопрос, собирается ли Собчак посетить Крым в рамках предвыборной кампании, она отметила, что направила письмо с просьбой о разрешении поездки в украинское посольство. Кандидат в президенты уточнила, что если и получит разрешение, то поедет в Крым только через Украину.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — заявили в посольстве Украины в Москве.

В ответ на заявление Собчак власти Крыма отметили, что она, отказываясь признавать Крым российским, игнорирует Конституцию РФ и должна быть снята с выборов.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своим и вводит санкции против всех, кто въезжает в регион не через ее контрольно-пропускные пункты.

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