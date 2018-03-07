Улицы Петербурга начнут мыть с середины марта

Масштабной уборкой улиц в Санкт-Петербурге займутся после наступления плюсовых температур. Их начнут мыть водой. В соответствии с прогнозом синоптиков, процесс начнется уже на следующей неделе.

Как сообщает Санкт-Петербург.Ру со ссылкой на городской комитет по благоустройству, коммунальные службы не будут дожидаться формального наступления весны, которая у дорожных служб начинается с 16 апреля.

В 2017 году улицы Северной столицы начали очищать от зимней грязи 1 марта. Причиной стало неожиданное потепление. Так, в первый день весны прошлого года температура достигла +6 градусов.

В феврале этого года с улиц Петербурга было вывезено более 1,2 млн кубометров снега или около 120 тыс. самосвалов. Дорожная техника отработала более 50 тыс. смен. В настоящее время снег убирают 650 единиц техники и 1 тыс. дворников.