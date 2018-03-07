Прямой эфир

Улицы Петербурга начнут мыть с середины марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабной уборкой улиц в Санкт-Петербурге займутся после наступления плюсовых температур. Их начнут мыть водой. В соответствии с прогнозом синоптиков, процесс начнется уже на следующей неделе.

Как сообщает Санкт-Петербург.Ру со ссылкой на городской комитет по благоустройству, коммунальные службы не будут дожидаться формального наступления весны, которая у дорожных служб начинается с 16 апреля.

В 2017 году улицы Северной столицы начали очищать от зимней грязи 1 марта. Причиной стало неожиданное потепление. Так, в первый день весны прошлого года температура достигла +6 градусов.

В феврале этого года с улиц Петербурга было вывезено более 1,2 млн кубометров снега или около 120 тыс. самосвалов. Дорожная техника отработала более 50 тыс. смен. В настоящее время снег убирают 650 единиц техники и 1 тыс. дворников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зима продержится в Москве до середины марта
Собянин рассказал о нехватке снегоплавилок в столице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017