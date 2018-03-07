Неизвестные похитили 4,5 млн рублей у финдиректора московской компании

Доследственная проверка проводится после сообщения о разбойном нападении на мужчину в московском офисе и хищении у него 4,5 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД.

Как пишет ТАСС, нападение произошло вечером 6 марта в офисе на Новом Арбате. От действий злоумышленников пострадал финансовый директор одной из компаний.

«Неизвестные, угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, открыто похитили из сейфа принадлежащие ему денежные средства в сумме около 4,5 млн рублей, после чего скрылись», — приводит агентство комментарий представителя ведомства.

В этот же день на западе Москвы неизвестные похитили из автомобиля сумку, в которой находилось более 2 млн рублей.