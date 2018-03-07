Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих

Предупреждение об угрозе срыва поставок в Россию наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров распространил Минздрав, также в связи с этим ведомство разработало редакцию правил перевозки вышеуказанных средств.

Документ опубликован в среду, 7 марта, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Росгвардия в 2017 году приостановила деятельность ФГУП «Спецсвязь» по перевозке этих препаратов, предписание, по данным «Коммерсанта», связано с отсутствием у «Спецсвязи» лицензии на ведение охранной деятельности.

«Таким образом, возникла угроза срыва предусмотренных планом распределения наркотических средств и психотропных веществ на 2018 год поставок данных лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях, в уполномоченные, аптечные, медицинские и иные организации, расположенные на территории субъектов Российской Федерации», – поясняет Минздрав. Утоняется, что альтернативы оператору не было, так как перевозка наркотических обезболивающих осуществлялась в большинстве российских регионов именно «Спецсвязью».

Ранее сообщалось, что школьница отравилась обезболивающим в Петербурге.