Взрыв прогремел на судне компании Maersk в Индийском океане

На судне-контейнеровозе датской компании Maersk прогремел взрыв, инцидент произошел в районе союзной островной территории Индии Лакшадвип в Индийском океане.

По данным «РИА Новости», в момент взрыва судно находилось на расстоянии около 340 морских миль от острова Агатти. Известно, что сразу после взрыва на контейнеровозе начался пожар.

Спасательные работы ведут сотрудники береговой охраны и Центра координации морских поисково-спасательных операций. Удалось спасти 23 человек, без вести пропавшими числятся четверо членов экипажа.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Мексике на туристическом судне пострадали 18 человек.