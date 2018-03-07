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Взрыв прогремел на судне компании Maersk в Индийском океане

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Фото: REUTERS/Aly Song
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На судне-контейнеровозе датской компании Maersk прогремел взрыв, инцидент произошел в районе союзной островной территории Индии Лакшадвип в Индийском океане.

По данным «РИА Новости», в момент взрыва судно находилось на расстоянии около 340 морских миль от острова Агатти. Известно, что сразу после взрыва на контейнеровозе начался пожар.

Спасательные работы ведут сотрудники береговой охраны и Центра координации морских поисково-спасательных операций. Удалось спасти 23 человек, без вести пропавшими числятся четверо членов экипажа.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Мексике на туристическом судне пострадали 18 человек.

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