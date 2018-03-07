Курские коммунальные службы готовятся к снегопаду и туману

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления в ближайшие сутки в Курской области. Там возможен сильный снег и плотный туман. Предупреждение будет действовать до 21:00 7 марта.

В связи с этим Главное управление МЧС по области выступило с обращением ко всем жителям региона с просьбой о необходимости выполнения всех предупреждающих мероприятий и соблюдения правил безопасности. Это нужно для предотвращения несчастных случаев, связанных с травмами и падениями, сообщает «Курская правда».

В данный момент на курских трассах сработают в общей сложности 36 стационарных пунктов обогрева. Они предназначены для водителей и пассажиров и расположены в зданиях и сооружениях, которые находятся вдоль автодорог.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что снежная зима продлится в Москве до середины марта.