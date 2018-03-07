Япония сожалеет о повторяющихся инцидентах с военной техникой США

Правительство Японии призвало США принять меры для предотвращение инцидентов с базирующейся на острове Окинава военной авиацией. С таким заявлением выступил генсек кабмина Ёсихидэ Суга.

В начале марта один из дислоцированных на острове истребителей F-15 ВВС США при выполнении полета уронил на землю часть своего фюзеляжа. При этом информация об инциденте появилась только спустя шесть дней.

«Это вызывает крайнее сожаление. Мы решительно требуем принять меры к тому, чтобы таких инцидентов больше не было», — приводит ТАСС заявление генсека.

Кроме того, губернатор Окинавы Такэси Онага потребовал от американского командования более тщательно проводить технические проверки базирующейся на острове техники.

20 февраля у самолета F-16 ВВС США, вылетевшего с базы Мисава в префектуре Аомори, загорелся двигатель. Тогда пилот сбросил два полных топливных бака в озеро Огавара.