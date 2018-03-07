Прямой эфир

Япония сожалеет о повторяющихся инцидентах с военной техникой США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Японии призвало США принять меры для предотвращение инцидентов с базирующейся на острове Окинава военной авиацией. С таким заявлением выступил генсек кабмина Ёсихидэ Суга.

В начале марта один из дислоцированных на острове истребителей F-15 ВВС США при выполнении полета уронил на землю часть своего фюзеляжа. При этом информация об инциденте появилась только спустя шесть дней.

«Это вызывает крайнее сожаление. Мы решительно требуем принять меры к тому, чтобы таких инцидентов больше не было», — приводит ТАСС заявление генсека.

Кроме того, губернатор Окинавы Такэси Онага потребовал от американского командования более тщательно проводить технические проверки базирующейся на острове техники.

20 февраля у самолета F-16 ВВС США, вылетевшего с базы Мисава в префектуре Аомори, загорелся двигатель. Тогда пилот сбросил два полных топливных бака в озеро Огавара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония озабочена ростом военного бюджета Китая
Деталь от самолета упала на дом в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017