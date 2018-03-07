Угрозы энергобезопасности России назвали в Минэнерго

Проект доктрины энергетической безопасности России подготовило Минэнерго, в документе названы главные угрозы энергобезопасности — «зеленая энергетика» и политика США. Об этом пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что специалисты ведомства, в частности подразумевают под «дискриминационной политикой» со стороны Вашингтона и его союзников запреты доступа нефтедобывающих компаний к новым технологиями, отмечает «Федеральное агентство новостей». В пример приводится потеря одной из российских компаний партнера ExxonMobil на арктическом шельфе из-за введенных санкций.

Также энергобезопасности России не принесет пользы отказ государств от широкого использования углеводородов и переход к «зеленой энергетике».

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей.