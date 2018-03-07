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СМИ узнали о планах Трампа назначить Наварро новым экономическим советником

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Фото: Global Look Press/Albin Lohr-Jones/CNP
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Президент США Дональд Трамп может назначить своим новым главным экономическим советником Питера Наварро после ухода в отставку Гэри Кона. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как передает ТАСС, сейчас 68-летний Питер Наварро занимает должность председателя Национальный совет по торговле при Белом доме. Экономист выступает за сокращение внешнеторгового дефицита страны, формирование «справедливых и сбалансированных» отношений с Китаем, а также пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

По данным издания, у Питера Наварро и Гэри Кона постоянно возникали разногласия в вопросах введения пошлин на импорт стали и алюминия. При этом на прошлой неделе американский лидер объявил, что власти страны в ближайшее время введут 25% пошлины на ввоз стали и 10% пошлины для алюминия. Как пишут местные СМИ, Гэри Кон пытался отговорить Дональда Трампа от такого шага, а затем подал в отставку в знак протеста.

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