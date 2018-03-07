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Чад, Конго и Малайзия подали заявки на вступление в ОПЕК

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Малайзия, Конго и Чад подали заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил министр министр полезных ископаемых, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы», — сказал он, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

В настоящий момент эти заявки находятся на рассмотрении.

Ранее первый замминистра энергетики России Алексей Текслер сообщил, что РФ не намерена вступать в ОПЕК, так как в этом нет необходимости для координации с нефтедобывающими странами.

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