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Количество новых рабочих мест в моногородах Урала превысило 32 тыс.

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В моногородах Свердловской области по итогам 2017 года было создано 32 тыс. 600 рабочих мест. К работе планируется привлечь еще 40 тыс. человек. Предварительные итоги программы «Комплексное развитие моногородов» подвела руководитель проекта Ирина Макеева.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, количество появившихся в минувшем году рабочих мест превысило запланированный уровень в 2,2 раза. Инвестиции, привлеченные предприятиями и организациями в бюджеты моногородов, составили 119,4 млрд рублей. Места для работы, которые появятся в этом году, способны принести еще 170 млрд рублей.

В соответствии с программой развития моногородов Урала, их медицинские учреждения будут подключены к областной медицинской информационной системе. Кроме того, запланировано благоустройство дворов, ремонт старых инженерных сетей и строительство новых, а также организация мастер-классов по футболу.

Портал iz.ru 22 в конце февраля сообщал о старте в Татарстане проекта «1000 юных футболистов». В рамках этого проекта, дети из 37 российских моногородов будут тренироваться под руководством тренеров академии профессионального футбольного клуба ЦСКА.

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