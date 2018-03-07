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«КамАЗ» провалился под лед Братского водохранилища

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Фото: РИА Новости/Михаил Кухтарев
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Грузовой автомобиль «КамАЗ» провалился под лед Братского водохранилища на реке Ангара во время проезда по несанкционированной переправе. Водитель большегруза, предположительно погиб.

Как сообщает в среду, 7 марта, пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, о пропаже автомобиля владелец сообщил 5 марта. На место происшествия выехали спасители и в ходе поисковых работ обнаружили место провала большегруза на реке Ия Братского водохранилища.

По предварительным данным, водитель, житель поселка Харанжино, погиб. Отмечается, что глубина в месте провала составляет более 40 м.

В конце февраля под лед в Куршском заливе в Калининградской области ушел автомобиль «Ока». В салоне машины находились три человека. Двоим удалось выбраться из автомобиля, один погиб.

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