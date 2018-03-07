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Жертвами землетрясения в Папуа — Новой Гвинее стали 18 человек

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Фото: REUTERS/Francis Ambrose
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По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в среду, 7 марта, на территории Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Рейтер.

По данным агентства, подземный толчок магнитудой 6,7 был зафиксирован на востоке острова Новая Гвинея. Эпицентр находился в 117 км к западу от города Менди, в котором проживают около 50 тыс. человек.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло в Папуа — Новой Гвинее 26 февраля, стали 31 человек. Последующие за ним афтершоки нанесли значительный ущерб региону.

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