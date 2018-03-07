Посол России в США провел встречу с американским сенатором

Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу с одним из руководителей сената, республиканцем Оррином Хэтчем.

Об этом сообщается в аккаунте российского посольства в Twitter.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались перспективы развития отношений между Россией и США и пути восстановления межпарламентского диалога между странами.

Ambassador Antonov held a meeting with t/ President pro tempore of t/ US Senate @OrrinHatch to discuss prospects of Russia US relations & ways to reestablish Inter-Parliamentary dialogue between our countries.

Both sides agreed on importance of restoring normalcy in our relations pic.twitter.com/urOvOAphAT — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 7, 2018

«Обе стороны согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях», — отмечается в сообщении.

Временный президент (председатель) сената является второй по значимости должностью в сенате США. Хэтч является одним из самых опытных сенаторов в истории США — он работает законодателем в конгрессе с 1977 года.

В середине февраля на торжественном приеме в российском посольстве Антонов заявил, что преодоление негативных тенденций в диалоге Москвы и Вашингтона является приоритетной задачей российской дипломатии.



