Посол России в США провел встречу с американским сенатором
Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу с одним из руководителей сената, республиканцем Оррином Хэтчем.
Об этом сообщается в аккаунте российского посольства в Twitter.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались перспективы развития отношений между Россией и США и пути восстановления межпарламентского диалога между странами.
«Обе стороны согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях», — отмечается в сообщении.
Временный президент (председатель) сената является второй по значимости должностью в сенате США. Хэтч является одним из самых опытных сенаторов в истории США — он работает законодателем в конгрессе с 1977 года.
В середине февраля на торжественном приеме в российском посольстве Антонов заявил, что преодоление негативных тенденций в диалоге Москвы и Вашингтона является приоритетной задачей российской дипломатии.