Эксперты прокомментировали крушение Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в Сирии. На борту находились 33 пассажира и 6 членов экипажа, все они — российские военнослужащие.

Специалисты Минобороны уверены, что огневого воздействия на самолет не было. По некоторым данным, пилот лишь уводил неисправную машину от жилых районов.

Опытные летчики и эксперты отмечают: Ан-26 — надежная, хорошая машина. Порядка 70% катастроф с Ан-26 произошли из-за человеческого фактора.

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