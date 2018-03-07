Ижевский школьник изобрел «Долболед»

Ижевский школьник создал устройство для уборки льда и назвал его «Долболед». Аппарат собрали всего за два месяца в школьной мастерской.

Себестоимость — около 6 тыс. рублей, работает такой «Долболед» на обычном 76-м бензине. Первые успешные испытания уже прошли на школьном дворе. Усовершенствованная модель «Долболед-2» вскоре будет представлена на конкурсе в Москве.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.