В США поезд врезался в грузовик с соляной кислотой

В США 10 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком. Авария произошла на одном из переездов в штате Пенсильвания. В результате удара из грузовика разлилась соляная кислота, а из ж/д состава произошла утечка дизельного топлива.

Спасатели были вынуждены провести эвакуацию жителей близлежащих домов. В результате аварии три человека, включая водителя грузовика, были госпитализированы.

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