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Психолог рассказала о секрете взаимопонимания супругов

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Семейный психолог Кристина Д. Курнос пришла к выводу, что супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга лишь тогда, когда эти эмоции положительные. Ее исследование публикует научный журнал Family Process.

Психолог считает, что негативные эмоции не только усугубляют отношения между супругами, но и плохо считываются. Так, партнер не всегда может понять, что супруг испытывает грусть или печаль. Отрицательные эмоции партнер обычно угадывает, но не сразу ощущает сам.

Курнос советует супругам больше наблюдать друг за другом и стараться решать конфликты не через негативные эмоции. По ее словам, если супруг чувствует, что его «половина» настроена как-то необычно, то стоит поинтересоваться, что случилось и предложить свою помощь.

Ранее ученые рассказали, что люди получают наибольшее удовольствие от секса после достижения 60 лет.

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