Жителей восточного побережья США предупредили о надвигающейся буре

Мощная буря с ледяным дождем надвигается на восточное побережье США.

Об этом сообщают метеорологи телекомпании CNN.

Стихия угрожает обесточить дома и нарушить автомобильное движение в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Прогнозируется, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра со скоростью до 22,4 м/с.

Занятия в ряде школ отменены. Жителям Нью-Йорка рекомендовано воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что снежная буря, обрушившаяся на восточное побережье США в минувшие выходные, оставила без энергоснабжения более 1,5 млн человек. Из-за стихии больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Массачусетс.