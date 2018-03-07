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Концерт Эда Ширана в Германии перенесли из-за жаворонков

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen/dpa
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Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана в Германии перенесли его шоу из аэропорта немецкого города Эссен в Дюссельдорф. Меры были связаны с опасениями, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков, передает «РИА Новости» со ссылкой на издание Local.

Сообщается, что концерт должен был состояться 22 июля. Организаторы знали о том, что в аэропорту Эссена проживают около девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

Изначально предполагалось переселить пернатых, однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов, поэтому было принято решение о переносе места проведения концерта. Шоу поп-музыканта состоится 22 июля в Экспоцентре Дюссельдорфа.

По итогам 2017 года Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем. Наибольший доход ему принес альбом Divide, который получил «платиновый» статус в 36 странах. Самой популярной композицией британца стала песня Shape Of You.

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