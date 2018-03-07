«Реал» обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов‍

Испанский футбольный клуб «Реал» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Среди футболистов «Реала» отличились Криштиану Роналду (гол на 52-й минуте) и Каземиро (на 80-й). Гол «Пари Сен-Жермен» принадлежит Эдинсону Кавани (71-я минута).

Таким образом, испанцы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперник «Реала» в 1/4 определится в результате жеребьевки.

Как уточняет ТАСС, прошедший матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье, 4 марта.

15 февраля «Реал» благодаря Роналду уверенно обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.