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«Реал» обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов‍

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Испанский футбольный клуб «Реал» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Среди футболистов «Реала» отличились Криштиану Роналду (гол на 52-й минуте) и Каземиро (на 80-й). Гол «Пари Сен-Жермен» принадлежит Эдинсону Кавани (71-я минута).

Таким образом, испанцы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперник «Реала» в 1/4 определится в результате жеребьевки.

Как уточняет ТАСС, прошедший матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье, 4 марта.

15 февраля «Реал» благодаря Роналду уверенно обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

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