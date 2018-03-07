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Посольство Украины не получало письмо Собчак с просьбой посетить Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Посольство Украины в Москве не получило письмо от кандидата в президенты России Ксении Собчак с просьбой разрешить ей посетить Крым, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на анонимного чиновника дипмиссии.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — сказал дипломат во вторник, 6 марта.

Ранее Собчак заявила, что направила в украинское посольство письмо, в котором попросила разрешения посетить полуостров через территорию Украины. По ее словам, она намерена посетить полуостров исключительно в случае получения разрешения.

В Крыму заявили, что своими действиями Собчак нарушает Конституцию, так как, согласно документу, Республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты РФ.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, во время которого абсолютное большинство жителей высказалось за присоединение к РФ. Украинские власти отказываются признавать его итоги, при этом в Москве настаивают, что данная процедура полностью соответствовала нормам международного права.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. 

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