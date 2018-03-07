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За 17 лет количество самоубийств в РФ снизилось почти в три раза

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Фото: ТАСС/Александр Толочко
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Уровень смертности от суицидов в России в 2017 году оказался рекордно низким с начала тысячелетия. По данным Росстата, в 2000-м самоубийством жизнь покончили около 57 тыс. человек, в прошлом году — 20,1 тыс. Это почти втрое меньше.

Эксперты объясняют тенденцию стабилизацией уровня благосостояния общества и минимальной безработицей. Психиатр Тамара Дорохова пояснила, что благоприятствует и уровень безопасность в стране.

Сообщается, что наибольшее количество самоубийств совершается в возрасте 20–55 лет, а не среди несовершеннолетних. Наиболее склонны к суициду мужчины, особенно в возрасте 35–39 лет. Как поясняют специалисты, у разных возрастных групп причины самоубийств также различны. Например, подростковые суициды никак не связаны с экономической или политической ситуацией в стране, «просто это уязвимая категория», отмечают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Количество самоубийств упало до минимума с начала века

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