За 17 лет количество самоубийств в РФ снизилось почти в три раза

Уровень смертности от суицидов в России в 2017 году оказался рекордно низким с начала тысячелетия. По данным Росстата, в 2000-м самоубийством жизнь покончили около 57 тыс. человек, в прошлом году — 20,1 тыс. Это почти втрое меньше.

Эксперты объясняют тенденцию стабилизацией уровня благосостояния общества и минимальной безработицей. Психиатр Тамара Дорохова пояснила, что благоприятствует и уровень безопасность в стране.

Сообщается, что наибольшее количество самоубийств совершается в возрасте 20–55 лет, а не среди несовершеннолетних. Наиболее склонны к суициду мужчины, особенно в возрасте 35–39 лет. Как поясняют специалисты, у разных возрастных групп причины самоубийств также различны. Например, подростковые суициды никак не связаны с экономической или политической ситуацией в стране, «просто это уязвимая категория», отмечают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Количество самоубийств упало до минимума с начала века