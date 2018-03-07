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Ксения Собчак попросила у Киева разрешение посетить Крым

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд в Крым через украинскую территорию.

«Я уже направила письмо в посольство Украины. Мы сейчас ждем ответа», –– цитирует Собчак ТАСС.

Кандидат отметила, что намерена посетить полуостров исключительно в случае получения разрешения. Если данный визит состоится, в Крыму она намерена пообщаться с крымскими татарами.

«Я много получаю писем от крымских татар, я буду встречаться с ними и говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись», –– заявила Собчак.

Власти Крыма уже прокомментировали данную новость. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, своими действиями Собчак нарушает Конституцию и должна быть снята с выборов, передает «РИА Новости».

«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек, который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает Конституции России», — сказал он, уточнив, что в ней Республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты РФ.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, называя полуостров «оккупированной территорией». В Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.

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