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Трамп заявил об успехе в ситуации вокруг Корейского полуострова

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил о несомненном успехе в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме до переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, передает ТАСС.

«Я думаю, у нас идет очень хороший диалог, и вы наверняка узнаете довольно скоро, что произойдет. Мы добились успехов, в этом нет сомнения», — отметил Трамп.

Трамп добавил, что ситуацию вокруг Корейского полуострова «необходимо было урегулировать много лет назад».

«Мы доведем ее до конца», — пообещал американский лидер, выразив убеждение, что обе стороны «предпринимают позитивные действия».

«Мы находимся в самом тесном контакте. Мы прошли, конечно, долгий путь, по крайней мере, на словах с Северной Кореей», — подчеркнул Трамп.

Ранее 6 марта власти КНДР заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.

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