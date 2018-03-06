В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Восточной Гуте, а также многие другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

«Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, были затронуты актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе лидеры двух государств обсудили реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.