Москва в 2017 году продала недвижимости на 2,6 млрд рублей

В бюджет Москвы поступило 2,6 млрд рублей от продажи принадлежавшей городу недвижимости в 2017 году.

Об этом сообщил журналистам начальник управления подготовки торгов департамента городского имущества города Москвы Игорь Ледехов.

По его словам, всего было продано 26 тыс. кв. м недвижимости. По данным властей, город в 2017 году реализовал 231 объект, передает ТАСС.

Самым дорогим проданным зданием в 2017 году стал объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII–XIX веков» на улице Балчуг, д. 5.

Усадьба площадью порядка 1 тыс. кв. м была продана на торгах за 271 млн рублей.

В феврале сообщалось, что инвесторы в Москве получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за 1 кв. м». В числе объектов — казарма Екатерининского дворца, «Дом с кариатидами» лепщика Петра Сысoева, главный дом городской усадьбы XVIII века архитектора Буссе, жилой дом дворянина Бернеса и др.