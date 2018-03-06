В Рязани презентовали мобильный комплекс распознавания лиц

Полицейские Рязанской области представили первый в стране мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией распознавания лиц. Продукт компании NtechLab продемонстрировали на форуме «Цифровая трансформация региона» во вторник, 6 марта.

По данным разработчика, сервер комплекса размещается на шасси транспортного средства полиции с рабочим местом для оператора. МБК подключается к десяти камерам, установленным на рамках металлодетекторов. При этом он оснащен собственной обзорной камерой и может анализировать видеопоток с одиннадцати камер одновременно.

Система распознавания лиц позволяет идентифицировать правонарушителей на массовых мероприятиях и в режиме реального времени отправлять полицейским уведомления с фотографией человека и краткой информацией о его правонарушениях. Комплекс легко перевозится с места на место и не требует времени на развертывание системы, передает ТАСС.

В начале марта стало известно, что российская социальная сеть «Одноклассники» запускает технологию распознавания лиц на основе компьютерного зрения и нейросетей. Теперь пользователи смогут по одной загруженной фотографии найти родственников и знакомых в других городах и странах.