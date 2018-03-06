Около 50 докторов в Курской области получат выплаты от государства

Власти Курской области рассказали подробности программы «Земский доктор», по которой молодые специалисты, пожелавшие работать в сельских районах области, получают единовременные денежные выплаты в размере 1 млн рублей.

За пять лет 231 доктор и пять фельдшеров воспользовались помощью государства. В 2017 году 43 врача переехали в село и тем самым получили право на получение целевой помощи. В 2018-м ожидается пополнение сельских медучреждений 45 докторами и 25 фельдшерами, пишет «Курская правда».

Напомним, в Государственной думе готовят изменения законодательства, закрепляющие понятие «школьная медицина» и предусматривающие возвращение медработников в школы. В частности, речь идет об ответственности родителей за предоставление информации о здоровье школьников, в случае если они требуют особых условий обучения, занятий физкультурой и спортом, и о возможности педагогов оказывать первую помощь.