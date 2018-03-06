В Риге обрушился Вантовый мост

В Риге значительные повреждения получил знаменитый Вантовый мост. От лестницы отделился и упал удерживающий боковые перила ступенек железобетонный блок. По словам местных депутатов, причина в проржавевшем узле крепежных деталей.

Инцидент произошел днем 5 марта, поэтому пока официальное заключение Бюро стройконтроля еще не получено. Однако эксперты уже выдвигают свои предложения по спасению моста.

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