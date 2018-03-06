«Газпром» проложил 50% морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» проложил половину морского участка «Турецкого потока». Суммарно по двум ниткам построено около 930 км газопровода. «Газпром» оценивает стоимость работ в €7 млрд. «Турецкий поток» соединит побережье Краснодарсокго края и запад Турции. Его мощность составит 31,5 млрд кубометров в год.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.