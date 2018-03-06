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Неизвестные украли сумку с 2 млн рублей из машины в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На западе Москвы неизвестные украли из автомобиля сумку с более 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Большой Дорогомиловской улице несколько грабителей похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей, из автомобиля Range Rover», — цитирует агентство своего собеседника.

Полиция разыскивает причастных к инциденту.

Похожий случай произошел в Москве 24 февраля — из машины был украден пакет с 4,5 млн рублей.

5 марта произошло вооруженное ограбление аптеки в Москве — неизвестный напал на фармацевта и потребовал отдать ему денежные средства.

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