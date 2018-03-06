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Ярославские дачники выступили против создания вертолетной площадки

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Владельцы дач в Ярославле выступили с обращением против создания вертолетной площадки рядом с домами. Объект было решено построить в конце октября 2017 года. Проект предполагает размещение вдали от жилых кварталов и памятников архитектуры. Однако жители считают, что их ожидают постоянный шум и выхлопные газы. 

Люди требуют проведения процедуры новых публичных слушаний. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». По мнению дачников, никакой пользы экономике Ярославля данный инфраструктурный объект принести не может. Депутат муниципалитета Наталия Бобрякова намерена направить соответствующие запросы в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию Ярославля. 

Как пояснили в мэрии Ярославля, вертолетная площадка будет использоваться лишь для редких и исключительных прилетов отдельных лиц. Поэтому существенно ухудшить качество жизни дачников она не может.

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