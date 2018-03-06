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Должники за землю под Хабаровском попали под амнистию

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Арендаторы земельных участков в муниципальном районе, которые имеют долг, попадут под амнистию в Хабаровске, сообщает пресс-служба районной администрации.

Положение о прощении долгов за земельные участки было принято местным собранием депутатов. Подобная амнистия будет действовать в течение 2018 года на определенных условиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Условием прощения долга станет выплата арендной стоимости за участок. Тогда должник будет освобожден от выплаты штрафов и пени, которые в большинстве случаев гораздо больше, чем сама арендная плата.

Например, один из активистов своеобразной амнистии должен выплатить за аренду менее 100 тыс. рублей, в то время как набежавший за три года штраф составил порядка 350 тыс. рублей. А многие из неплательщиков даже не знали о том, что они что-то должны до тех пор, пока против них не заводили исполнительные производства.

По словам заместителя председателя собрания депутатов Хабаровского муниципального округа Андрея Дубкова, процентная ставка пени достаточно высокая, поэтому и было принято решение о своеобразной амнистии. Одним из условий амнистии также является списание только 90% штрафа, остальное нужно будет выплатить. Подобные меры призваны оздоровить должников и пополнить районный бюджет.

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