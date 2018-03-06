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Зима продержится в Москве до середины марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снежная зима продержится в Москве по меньшей мере до середины марта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня ночью синоптики прогнозируют минус 18 и вплоть до субботы — не меньше минус 15. В общем, по нашим данным, до двадцатых чисел марта зима в Москве будет еще в разгаре», — цитирует Бирюкова агентство «Интерфакс».

По его словам, в ближайшие сутки также ожидается небольшой снегопад, «сантиметра на два». А к понедельнику, 12 марта, возможно выпадение еще 7 см снега. Бирюков отметил, что в уборке снега задействованы «до 60 тыс. человек и до 17 тыс. единиц уборочной техники».

«На оплату работы этих людей и спецтехники бюджет тратит дополнительные средства», — добавил Бирюков.

4 и 5 марта в столице был зафиксирован аномальный для начала весны снегопад — высота сугробов достигла 55 см. Последствия мощного снегопада столичные власти обещали ликвидировать к субботе. Зима-2017/18 в Московском регионе стала второй по количеству осадков за 140 лет — суммарно выпало 217,5 мм.

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