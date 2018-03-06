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Генштаб Украины заявил о новой военной операции в Донбассе

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Украина готовится к новой силовой операции в Донбассе в рамках ранее принятого закона о реинтеграции региона. Об этом заявил во вторник, 6 марта, офицер управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

«Не надо сравнивать антитеррористическую операцию (АТО) и операцию объединенных сил. Это разные вещи, одно не исключает другого. Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил», — рассказал он.

Бобров уточнил, что решение о продлении или прекращении новой операции будет принимать СБУ, сообщает RT.

Он также добавил, что АТО закончится только после ареста всех участников вооруженных формирований на юго-востоке Украины.

2 марта четвертый президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе.

По его словам, война до сих пор продолжается и неизвестно, когда именно она закончится. Янукович считает, что для Донбасса появилась угроза попытки Киева вернуть неконтролируемые территории военным путем.

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