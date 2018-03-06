Медведев выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-26

Родственники погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии получат всю необходимую помощь. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана вся необходимая помощь», — приводит слова премьер-министра сайт кабмина.

Медведев также принес соболезнования от имени правительства семьям погибших и их сослуживцам.

«Глубоко потрясен страшным происшествием. Это большое горе для всех, кто потерял в катастрофе своих родных и близких, своих армейских товарищей, для российской армии, горе для всех нас. Эта утрата невосполнима», — отметил премьер.

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта на аэродроме Хмеймим. Воздушное судно упало при заходе на посадку, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. По уточненным данным, на борту находились 39 человек, все они погибли.

По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность. На месте крушения обнаружен «черный ящик», он доставлен на базу в Хмеймиме. Пофакту катастрофы возбудено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.