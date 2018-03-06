Киевский суд предоставил генпрокуратуре доступ к документам «Нафтогаза»

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины временный доступ к контрактам «Нафтогаза» и швейцарской «дочки» Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом говорится в постановлении суда.

«Разрешить старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры временный доступ к вещам и документам по взаимоотношениям НАК «Нафтогаз Украины» и Naftogaz Trading Europe S.A., находящимся в Энергетической таможне ГФС (государственной фискальной службы. – iz.ru) Украины», –– приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Решение принято в рамках расследования уголовного дела по статье «Присвоение и растрата имущества...» и подразумевает предоставление доступа следователю к контрактам по таможенному оформлению газа, его транспортировке и формированию цен на голубое топливо.

По данным следствия, в августе 2017 года «Нафтогаз» в лице Naftogaz Trading Europe осуществил закупку природного газа у предприятий-нерезидентов, средняя таможенная стоимость закупленного газа составила $204,72 за тысячу кубометров.

6 марта стало известно, что российский «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. Обжалование по транзитному делу будет направлено до конца марта.