Прямой эфир

Киевский суд предоставил генпрокуратуре доступ к документам «Нафтогаза»

0
Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины временный доступ к контрактам «Нафтогаза» и швейцарской «дочки» Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом говорится в постановлении суда.

«Разрешить старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры временный доступ к вещам и документам по взаимоотношениям НАК «Нафтогаз Украины» и Naftogaz Trading Europe S.A., находящимся в Энергетической таможне ГФС (государственной фискальной службы. – iz.ru) Украины», –– приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Решение принято в рамках расследования уголовного дела по статье «Присвоение и растрата имущества...» и подразумевает предоставление доступа следователю к контрактам по таможенному оформлению газа, его транспортировке и формированию цен на голубое топливо.

По данным следствия, в августе 2017 года «Нафтогаз» в лице Naftogaz Trading Europe осуществил закупку природного газа у предприятий-нерезидентов, средняя таможенная стоимость закупленного газа составила $204,72 за тысячу кубометров.

6 марта стало известно, что российский «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. Обжалование по транзитному делу будет направлено до конца марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» еще $20 млрд
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» об обращении в арбитраж по расторжению контрактов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017