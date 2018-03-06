Старейшее в мире послание в бутылке выловили в Австралии

Жительница австралийского города Перт обнаружила бутылку с посланием, написанным в конце XIX столетия. Об этом сообщил телеканал ABC Australia.

Тоня Иллман нашла бутылку, которой 132 года, когда гуляла по пляжу в 180 км от Перта. По словам австралийки, находка сразу же заинтересовала ее.

«Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу», — цитирует Иллман телеканал «360».

Сверток с письмом, которое находилось внутри бутылки, обнаружили родные женщины, которые приняли решение передать послание в музей.

Oldest message in a bottle found on West Australia beach https://t.co/VgovKS54T7 pic.twitter.com/AHtcHlo1ts — AustraliaBulletin (@AussieBulletin) 6 марта 2018 г.

Письмо 12 июня 1886 года написал пассажир немецкого судна «Паула». Корабль, на борту которого он находился, проплывал в 950 км от западного побережья Австралии.

В музее штата ученые совместно со специалистами из Германии и Нидерландов подтвердили, что послание действительно приплыло из XIX века.

Сообщается, что в 1864–1933 годах бутылки с подобными записками тысячами сбрасывались с немецких кораблей для изучения океанических течений.