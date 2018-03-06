Прямой эфир

Старейшее в мире послание в бутылке выловили в Австралии

0
Фото: Global Look Prees/Markus Lange
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница австралийского города Перт обнаружила бутылку с посланием, написанным в конце XIX столетия. Об этом сообщил телеканал ABC Australia.

Тоня Иллман нашла бутылку, которой 132 года, когда гуляла по пляжу в 180 км от Перта. По словам австралийки, находка сразу же заинтересовала ее.

«Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу», — цитирует Иллман телеканал «360».

Сверток с письмом, которое находилось внутри бутылки, обнаружили родные женщины, которые приняли решение передать послание в музей.

Письмо 12 июня 1886 года написал пассажир немецкого судна «Паула». Корабль, на борту которого он находился, проплывал в 950 км от западного побережья Австралии.

В музее штата ученые совместно со специалистами из Германии и Нидерландов подтвердили, что послание действительно приплыло из XIX века.

Сообщается, что в 1864–1933 годах бутылки с подобными записками тысячами сбрасывались с немецких кораблей для изучения океанических течений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли при попытке улететь из Эквадора в стойке шасси
«Токсичное» пенное море обнаружили в Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017