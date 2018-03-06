Распоряжением правительства РФ утвержден маршрут дальнего Западного обхода Краснодара в рамках формирования маршрута на автомобильной дороге М-4 «Дон», сообщает пресс-служба «Автодора».

Новый транспортный коридор маршрута «Автомобильная дорога М-4 «Дон» (Краснодар) – Славянск-на-Кубани – Темрюк – Белый – автомобильная дорога А-190 (Новороссийск – Керченский пролив) – транспортный переход через Керченский пролив» утвержден.

Таким образом, он обойдет стороной городское образование и зоны возможного строительства и обеспечит транспортное сообщение с Крымским мостом через Керченский пролив, сообщают «Кубанские новости».

Обход Краснодара будет иметь четыре полосы и иметь техническую категорию 1Б. Средняя расчетная разрешенная скорость движения по ней будет составлять 120 км/ч. Протяженность магистрали составит 55 км, ее будут пересекать три транспортные развязки, четыре моста, 10 путепроводов.

Предполагается, что пассажиропоток этой дороги к 2034 году будет составлять порядка 30 тыс. автомобилей в сутки.