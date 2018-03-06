В Ростове задержан ранивший троих человек мужчина

На улице Ростова-на-Дону мужчина взял в заложники прохожего. Напавшего пытались вразумить три наряда полиции. На вопросы агрессор не отвечал, сдался только после выстрелов в воздух. Очевидцы сообщили о трех раненых после нападений. Неизвестного безуспешно пытались остановить мужчины из ближайшего автосервиса.

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