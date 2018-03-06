Прибыль «Ростелекома» в 2017 году выросла на 15%

Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в 2017 году увеличилась на 15% и составила 14,05 млрд рублей. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский. Годовая выручка оператора выросла на 2,7% и составила 305,3 млрд рублей.

«Наши достижения 2017 года конвертировались в сильный финансовый результат. Помимо роста выручки, операционной прибыли до амортизации и чистой прибыли, мы увеличили в полтора раза свободный денежный поток, который является базой для выплаты дивидендов нашим акционерам», — заявил Осеевский.

Выручка оператора в 2018 году вырастет в пределах 2%, ожидает старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн. Он пояснил, что есть потенциал для повышения прогноза по выручке, текущий показатель отражает гарантированные планы. Госоператор будет смотреть на результаты I и II кварталов, и после этого может быть принято решение о повышении прогноза по росту выручки.

По словам Михаила Осеевского, 14 марта совет директоров рассмотрит новую пятилетнюю стратегию «Ростелекома», инвесторам она будет представлена 21 марта.